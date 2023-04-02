МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Санкции против экспорта российских энергоресурсов повышают вероятность инцидентов с разливом нефти в море, пишет американское издание Financial Times. СМИ: западные санкции увеличили прибыль крупного российского производителя

Эта угроза связана с запретом Запада оказывать зарегистрированным в США и ЕС компаниям оказывать транспортные, финансовые, страховые услуги в отношении кораблей, перевозящих российскую нефть по ценам, превышающим ценовой потолок.

Как заявил в беседе с изданием директор норвежской страховой компании Gard Рольф Тора Роппестада, страховщикам незападных стран не стоит доверять: они не проходили тщательную проверку и не могут со всей ответственностью подойти к ликвидации последствий возможных разливов "черного золота".

"Это должно вызывать у всех нас большое беспокойство", — переживает он.

В свою очередь один из топ-менеджеров международного трейдера Trafigura Бен Лакок считает, что больше всего европейцам стоит переживать из-за экологии пролива Эресунна, расположенного между Данией и Швецией. По этому пути все еще ходят танкеры, поэтому он остается зоной обеспокоенности.