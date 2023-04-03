СМИ: Япония закупает российскую нефть по ценам выше потолка
WSJ: Япония покупает российскую нефть по ценам выше "потолка" в 60 долларов за баррель
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Япония импортирует нефть из России по ценам, превышающим лимит в 60 долларов за баррель, которые установили страны G7, пишет The Wall Street Journal.
Токио, как отмечается в публикации, уговорил Вашингтон согласиться на исключение из "нефтяного потолка".
"Эта уступка свидетельствует о зависимости Японии от России в поставках ископаемого топлива", — отметил автор статьи.
Как считают опрошенные газетой аналитики, эта ситуация стала причиной нерешительности японских политиков в вопросе поддержки властей Украины.
В декабре прошлого года страны G7, Австралия и Евросоюз ввели против российской нефти так называемый "ценовой потолок" в размере 60 долларов за баррель, тем самым запретив компаниям и странам покупать сырье у российских экспортеров дороже этой отметки. В это же время страны ЕС перестали принимать энергоноситель из России, который перевозится по морю. В ответ Москва запретила с 1 февраля ввела запрет на поставки иностранным компаниям нефти в случае, если в контрактах прямо либо косвенно указано на применение механизма фиксации предельной цены.
https://1prime.ru/world/20230403/840271065.html
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