МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Япония импортирует нефть из России по ценам, превышающим лимит в 60 долларов за баррель, которые установили страны G7, пишет The Wall Street Journal. Американский политик предрек экономике США крах из-за Украины

Токио, как отмечается в публикации, уговорил Вашингтон согласиться на исключение из "нефтяного потолка".

"Эта уступка свидетельствует о зависимости Японии от России в поставках ископаемого топлива", — отметил автор статьи.

Как считают опрошенные газетой аналитики, эта ситуация стала причиной нерешительности японских политиков в вопросе поддержки властей Украины.

В декабре прошлого года страны G7, Австралия и Евросоюз ввели против российской нефти так называемый "ценовой потолок" в размере 60 долларов за баррель, тем самым запретив компаниям и странам покупать сырье у российских экспортеров дороже этой отметки. В это же время страны ЕС перестали принимать энергоноситель из России, который перевозится по морю. В ответ Москва запретила с 1 февраля ввела запрет на поставки иностранным компаниям нефти в случае, если в контрактах прямо либо косвенно указано на применение механизма фиксации предельной цены.