МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Для немецких политиков решение стран-экспортеров нефти сократить добычу оказалось неожиданностью, сообщил телеканал Das Erste. СМИ: у Польши для Зеленского плохие новости о судьбе Украины

"Саудовская Аравия и другие страны — члены ОПЕК+ внезапно решили сократить объемы добычи нефти. Таким образом, с июля 2023 года на рынок будет поступать значительно меньше этого ресурса", — говорится в репортаже.

Этот шаг застал политиков врасплох, отметил ведущий. По его мнению, такие решения обычно принимаются после проведения заранее запланированных консультаций. Ничто не предвещало заявления таких гигантов, как Саудовская Аравия: участники соглашения ОПЕК+ говорили, что хотят сохранить уровень добычи на прежнем уровне.

"Снижение цены на нефть может быть объяснением инициативы по сокращению добычи. Причиной падения цены на нефть были страхи рецессии", — отметил телеканал.

Эксперт расценивали в качестве признаков будущей стагнации мировой экономики два фактора: украинский кризис и повышение центробанками США и Европы ключевых ставок.

Альянс ОПЕК+ 2 апреля объявил о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,1 миллиона баррелей в сутки, начиная с мая и вплоть до конца 2023 года. Также о добровольном сокращении добычи сырья на 500 тысяч баррелей в день объявили Россия и Саудовская Аравия.