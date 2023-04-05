МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. ЦРУ с помощью заказных публикаций в СМИ пытается привлечь внимание общественности к любым подозреваемым в подрывах "Северных потоков", кроме самого очевидного, считает лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Херш предрек политическую катастрофу для Байдена из-за "Северных потоков"

По его словам, работники ведомства "сливают" фальшивые версии терактов американским и зарубежным изданиям.

"Это стало успешной попыткой сфокусировать мир на любых возможных подозреваемых, кроме того, кто казался самым логичным, — президента США", — говорится в материалах журналиста, размещенных на платформе Substack.

Взрывы на газопроводной системе "Северный поток" произошли 26 сентября прошлого года. По данным Херша, за терактами мог стоять глава Соединенных Штатов Джо Байден, который в течение девяти месяцев обсуждал детали возможной операции с представителями американской администрации. СМИ: на Западе обсуждают участие Польши в атаке на "Северные потоки"

Спустя месяц после публикации расследования Херша американская газета New York Times сообщила, что взрывы могла устроить некая проукраинская группировка. Немецкая Zeit в тот же день написала о наличии следов, ведущих на Украину.

В Москве версии NYT и Zeit назвали чушью и отметили, что разрушения такого масштаба можно было организовать только при поддержке государства и с использованием определенных технологий.