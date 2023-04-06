Bloomberg: один из авторов "потолка" цен на нефть покинул Минфин США
Bloomberg: советник Байдена Харрис, разрабатывавший потолок цен на нефть, покинул Минфин
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Помощник американского президента и министра финансов Бен Харрис, занимавшийся экономической политикой, покинул Минфин США, передает агентство Bloomberg.
Как сообщается, Харрис проработал с Джо Байденом около четырех лет и принял участие в работе над многими важными решениями Белого дома. Он помог разработать "потолок" цен на нефть из РФ, составил план по борьбе с экономическим спадом, вызванным с пандемией COVID-19, продвигал программу внутренних инвестиций, а также писал речи для главы Минфина Джанет Йеллен.
Согласно сообщению, Харрис стал "редким помощником" американской администрации, близким и к президенту, и к главе минфина.
По данным Bloomberg, уход советника связан реорганизацией экономической команды Байдена. Дальнейшие планы Харриса пока неизвестны, добавляется в материалах.
Ранее Джо Байден сообщил, что главный экономический советник Белого дома Брайан Диз покинет администрацию, а его место займет вице-председатель ФРС Лейла Брейнард.
https://1prime.ru/world/20230406/840299783.html
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