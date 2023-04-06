Обозреватель FAZ: российскую экономику спас от краха "творческий подход Кремля"
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. После введения ограничительных мер против России западные политики повсеместно начали говорить о скором крахе ее экономики, однако эти ожидания не оправдались, и все дело здесь в "творческом подходе Кремля", написал обозреватель FAZ Оливер Кемпкенс.
Он отметил, что эксперты были крайне удивлены, как российская экономика смогла так благополучно пережить первый год после "адских санкций".
Кемпкенс привел в пример заявление министра экономики Германии Роберта Хабека, который в начале июня 2022 года сказал, что "российская экономика терпит крах". Его прогноз оказался ошибочным, отметил журналист. Не оправдались и предсказания тех, кто питал надежды повторение в России ситуация 90-х годов.
"Хотя с начала марта в стране возникали все новые и новые проблемы, компетентные московские технократы не сидели сложа руки. Они умело работают над поддержанием ВВП страны, который создается, в основном, централизованно", — признал автор статьи.
Он назвал несколько важных моментов исключительной устойчивости российской экономики. Во-первых, это связано с особенностями российской политической системы. Во-вторых, с исключительной экономической свободой, которую предоставляет эта система. И, наконец, третий фактор — это ошибочное западное восприятие влияния санкций на Россию.
"Российский государственный бюджет не пострадал, как бы ни трудно было в это поверить. Формально он формируется на основе цены на нефть. Благодаря высоким ценам на энергоносители была получена значительная дополнительная прибыль. К этому добавляется и то обстоятельство, что бюджетный дефицит в размере 3,3 триллиона рублей (приблизительно 40 миллиардов евро) может быть с легкостью покрыт из государственных фондов, а также особыми взносами российских государственных компаний, как бы негативно они ни отразились на их внутренних балансах", — объяснил Кемпкенс.
Обозреватель напомнил, что крупные российские госпредприятия, например, Газпром или Роснефть, еще с 2014 года привыкли реагировать "творчески" на "ограничения в закупках. Российский рынок розничной торговли, где доминируют Ozon (аналог Amazon), "М-Видео" (аналог Media Markt), и прочие, был вынужден в последние месяцы почти полностью переформатироваться с помощью новой стратегии закупок.
И это сработало: уже летом 2022 года были созданы зарубежные закупочные подразделения в ОАЭ, которых, в отличие от Сербии и Турции, санкции не затронули.
Нельзя забывать и о том, что, поддерживаемый российским Центробанком и не подверженный влиянию свободного рынка, рубль остается достаточно сильным, констатировал Кемпкенс.
По мнению автора, новые ограничения импорта, а также потолок цен на нефтепродукты не сделают 2023 год более сложным для российской экономики, чем прошлый.
"Москва еще в прошлом году сделала возможным неограниченное вмешательство государства в экономику. Она разрешила рефинансирование кредитов под низкий процент и стала активно развивать сотрудничество с китайскими и иранскими банками. Строгие нормы для импорта, сохранившиеся еще с советских времен, были ослаблены, а для параллельного импорта были разработаны государственные правила. К тому же импортозамещение поощряется выгодными кредитами", — объяснил Кемпкенс.
Подводя итог, журналист отметил, что с момента развала Советского Союза и до сегодняшнего дня российское общество переживало каждые семь-девять лет почти экзистенциальные кризис. Каждый раз Кремль великолепно справлялся с ними. В результате постепенного спада и снижающейся покупательской способности населения в долгосрочной перспективе российская экономика может лишь "сжаться", но она абсолютно точно не рухнет, подытожил журналист.
https://1prime.ru/world/20230406/840305512.html