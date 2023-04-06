МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. После введения ограничительных мер против России западные политики повсеместно начали говорить о скором крахе ее экономики, однако эти ожидания не оправдались, и все дело здесь в "творческом подходе Кремля", написал обозреватель FAZ Оливер Кемпкенс. "Вот оно!" Во Франции признали экономическое превосходство БРИКС

Он отметил, что эксперты были крайне удивлены, как российская экономика смогла так благополучно пережить первый год после "адских санкций".

Кемпкенс привел в пример заявление министра экономики Германии Роберта Хабека, который в начале июня 2022 года сказал, что "российская экономика терпит крах". Его прогноз оказался ошибочным, отметил журналист. Не оправдались и предсказания тех, кто питал надежды повторение в России ситуация 90-х годов.

"Хотя с начала марта в стране возникали все новые и новые проблемы, компетентные московские технократы не сидели сложа руки. Они умело работают над поддержанием ВВП страны, который создается, в основном, централизованно", — признал автор статьи.

Он назвал несколько важных моментов исключительной устойчивости российской экономики. Во-первых, это связано с особенностями российской политической системы. Во-вторых, с исключительной экономической свободой, которую предоставляет эта система. И, наконец, третий фактор — это ошибочное западное восприятие влияния санкций на Россию.

"Российский государственный бюджет не пострадал, как бы ни трудно было в это поверить. Формально он формируется на основе цены на нефть. Благодаря высоким ценам на энергоносители была получена значительная дополнительная прибыль. К этому добавляется и то обстоятельство, что бюджетный дефицит в размере 3,3 триллиона рублей (приблизительно 40 миллиардов евро) может быть с легкостью покрыт из государственных фондов, а также особыми взносами российских государственных компаний, как бы негативно они ни отразились на их внутренних балансах", — объяснил Кемпкенс.

Обозреватель напомнил, что крупные российские госпредприятия, например, Газпром или Роснефть, еще с 2014 года привыкли реагировать "творчески" на "ограничения в закупках. Российский рынок розничной торговли, где доминируют Ozon (аналог Amazon), "М-Видео" (аналог Media Markt), и прочие, был вынужден в последние месяцы почти полностью переформатироваться с помощью новой стратегии закупок.

И это сработало: уже летом 2022 года были созданы зарубежные закупочные подразделения в ОАЭ, которых, в отличие от Сербии и Турции, санкции не затронули.

Нельзя забывать и о том, что, поддерживаемый российским Центробанком и не подверженный влиянию свободного рынка, рубль остается достаточно сильным, констатировал Кемпкенс.

По мнению автора, новые ограничения импорта, а также потолок цен на нефтепродукты не сделают 2023 год более сложным для российской экономики, чем прошлый. СМИ: Россия и Саудовская Аравия заставят спекулянтов "плакать"

"Москва еще в прошлом году сделала возможным неограниченное вмешательство государства в экономику. Она разрешила рефинансирование кредитов под низкий процент и стала активно развивать сотрудничество с китайскими и иранскими банками. Строгие нормы для импорта, сохранившиеся еще с советских времен, были ослаблены, а для параллельного импорта были разработаны государственные правила. К тому же импортозамещение поощряется выгодными кредитами", — объяснил Кемпкенс.

Подводя итог, журналист отметил, что с момента развала Советского Союза и до сегодняшнего дня российское общество переживало каждые семь-девять лет почти экзистенциальные кризис. Каждый раз Кремль великолепно справлялся с ними. В результате постепенного спада и снижающейся покупательской способности населения в долгосрочной перспективе российская экономика может лишь "сжаться", но она абсолютно точно не рухнет, подытожил журналист.

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