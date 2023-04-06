МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) показал свою эффективность от пандемии до текущей ситуации, это подтверждается и ростом товарооборота в рамках Союза, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС продлили до 1 октября

"Что такое сегодня ЕАЭС — это 180 миллионов человек и ВВП более чем 2 трлн долларов. Конечно, он (ЕАЭС) доказал свою эффективность, реагируя на вызовы — от пандемии до на сегодняшний день той непростой ситуации, в которой мы оказались с Белоруссией при санкционном давлении", — отметил Мишустин в ходе встречи с депутатами Госдумы.

По словам премьер-министра, ответом на санкционное давление является рост товарооборота в рамках ЕАЭС — он вырос за прошлый год на 15%, в частности, на 83% с Арменией и на 37% с Киргизией.

Кроме того, Мишустин в ходе встречи затронул тему экономики, подчеркнув, что в нынешнем году важна опора на частные инвестиции.

"Мы сегодня должны помогать бизнесу формировать надёжные источники кредитных средств", — подчеркнул глава правительства.

В данный комплекс мер, по его словам, входит практика заключение СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложения) — таких соглашений в прошлом году заключили на 400 млрд рублей, уточнил Мишустин. Также идет "донастройка" налогового инвестиционного вычета, продолжает работу программа "Фабрика проектного финансирования", добавил он.