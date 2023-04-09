МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского пропрезидентского "Движения 25 июля" Махмуд бен Мабрук. ЮАР готовится принять на саммите всех лидеров БРИКС

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

"У меня есть информация, что Тунис (власти) со всей серьезностью рассматривает вопрос присоединения страны к группе БРИКС. Это рассматривается наряду с другими возможностями, и это не исключается", — заявил Махмуд бен Мабрук, ссылаясь на осведомленные источники в правительстве страны.

Ранее президент Туниса Кайс Саид заявил, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем, он приведет к большему обнищанию населения.

Глава тунисского государства подчеркнул, что сокращение субсидий, к которому призывают международные финансовые институты, в середине 1980-х годов привел к протестам, в ходе которых погибли сотни людей.

МВФ в декабре минувшего года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении испытывающему экономические трудности Тунису кредита в размера 1,9 миллиарда долларов.

Одними из условий для выделения кредита со стороны МВФ является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, также реформирование государственных компаний.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявлял, что его страна надеется на вступление в БРИКС в 2023 году.

Как ранее заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз опасается, что "социальный или экономический крах в Тунисе" приведет к новому наплыву мигрантов в Европу. Также в ЕС выступили с критикой в адрес властей Туниса из-за арестов политических деятелей и журналистов. Брюссель призвал Тунис вернуться к таким ценностям, как "демократия и верховенство права,… которые Тунис выбрал во время "жасминовой революции" 2011 года".

Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса в Италию. Десятки из них тонут. В последние недели сообщения о гибели мигрантов в море резко участились.

Тунис переживает экономический кризис наряду с политическим: МВФ еще в апреле 2020 года заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента получения страной независимости в 1956 году. Ощутимый ущерб нанесли пандемия коронавируса и вызванное ею прекращение потока туристов в страну.