МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Основой глобального господства США была их военная мощь и построенная ими нефтедолларовая система, процесс формирования многополярности смог ослабить могущество Вашингтона, написал обозреватель Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер. Назван регион, который станет "кузницей нового мирового порядка"

По мнению журналиста, на фоне второго за пять месяцев решения ОПЕК+ сократить добычи нефти наперекор Америке и увеличения количества стран, начинающих вести торговлю в национальных валютах, нефтедолларовая система начала трещать по швам.

Одна из бывших помощников министра финансов США Моника Кроули призвала американские власти со всей серьезностью отнестись к тому, что происходит сейчас: она предупредила, что, если такие страны ОПЕК, как Саудовская Аравия, примут решение продавать нефть в других валютах, это будет означать крах американской экономической системы и большую катастрофу.

Из-за монополии доллара в торговле долги США, которые достигли 125% ВВП, не являются проблемой. Более того, Вашингтон по этой же причине могут постоянно находить новые кредиты для вращения собственной экономики, — это монополия доллара в мировой торговле. Пока существует долларовая монополия, Соединенные Штаты могут печатать столько денег, сколько захотят, а займов, которые они взяли и возьмут, будет столько же, сколько бумаги и краски.

Однако, по мере нарастания тенденции отказа от доллара, глобальная сила американской валюты улетучится, и Белый дом окажется в собственном экономическом тупике.

Гюллер напомнил, что страны БРИКС, составляющие 25 процентов мировой экономики, уже начали переходить на недолларовые валюты в торговле друг с другом. Он напомнил о решениях Китая, Индии и России по расчетам в собственных валютах. Не отстает от них и Бразилия: она решила перевести свою торговлю с Китаем с доллара на юань. Учитывая, что годовой товарооборот двух стран составляет 150 миллиардов долларов, то влияние этого решения на нефтедолларовую систему весьма ощутимое. СМИ раскрыло, кто смог обогнать "Большую семерку"

"Не только страны БРИКС, но и страны АСЕАН склоняются к использованию недолларовых валют в торговле друг с другом. Например, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины и Таиланд решили торговать между собой в своих национальных валютах. Лидеры БРИКС на ближайшем августовском саммите планируют обсудить единую валюту. А премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину создать "Азиатский валютный фонд", — рассказал турецкий публицист.

Одним словом, тенденция отказа от доллара набирает обороты, резюмировал Гюллер.