Cumhuriyet: дедолларизация и многополярность стали кошмаром нефтедолларовой системы США
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Основой глобального господства США была их военная мощь и построенная ими нефтедолларовая система, процесс формирования многополярности смог ослабить могущество Вашингтона, написал обозреватель Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.
По мнению журналиста, на фоне второго за пять месяцев решения ОПЕК+ сократить добычи нефти наперекор Америке и увеличения количества стран, начинающих вести торговлю в национальных валютах, нефтедолларовая система начала трещать по швам.
Одна из бывших помощников министра финансов США Моника Кроули призвала американские власти со всей серьезностью отнестись к тому, что происходит сейчас: она предупредила, что, если такие страны ОПЕК, как Саудовская Аравия, примут решение продавать нефть в других валютах, это будет означать крах американской экономической системы и большую катастрофу.
Из-за монополии доллара в торговле долги США, которые достигли 125% ВВП, не являются проблемой. Более того, Вашингтон по этой же причине могут постоянно находить новые кредиты для вращения собственной экономики, — это монополия доллара в мировой торговле. Пока существует долларовая монополия, Соединенные Штаты могут печатать столько денег, сколько захотят, а займов, которые они взяли и возьмут, будет столько же, сколько бумаги и краски.
Однако, по мере нарастания тенденции отказа от доллара, глобальная сила американской валюты улетучится, и Белый дом окажется в собственном экономическом тупике.
Гюллер напомнил, что страны БРИКС, составляющие 25 процентов мировой экономики, уже начали переходить на недолларовые валюты в торговле друг с другом. Он напомнил о решениях Китая, Индии и России по расчетам в собственных валютах. Не отстает от них и Бразилия: она решила перевести свою торговлю с Китаем с доллара на юань. Учитывая, что годовой товарооборот двух стран составляет 150 миллиардов долларов, то влияние этого решения на нефтедолларовую систему весьма ощутимое.
"Не только страны БРИКС, но и страны АСЕАН склоняются к использованию недолларовых валют в торговле друг с другом. Например, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины и Таиланд решили торговать между собой в своих национальных валютах. Лидеры БРИКС на ближайшем августовском саммите планируют обсудить единую валюту. А премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину создать "Азиатский валютный фонд", — рассказал турецкий публицист.
Одним словом, тенденция отказа от доллара набирает обороты, резюмировал Гюллер.
https://1prime.ru/world/20230410/840333384.html