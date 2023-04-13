Президент Бразилии Лула да Силва призвал к созданию валюты для расчетов, альтернативной доллару
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 апр — ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз выступил в защиту создания валюты для расчетов, альтернативной доллару, следует из его заявления.
"Почему такой банк, как БРИКС, не может иметь валюту, которой можно финансировать торговые отношения между Бразилией и Китаем, между Бразилией и другими странами БРИКС? Это непросто, потому что есть люди, имеющие плохую привычку, потому что весь мир зависит от одной валюты", — сказал он, выступая на церемонии вступления в должность нового главы банка развития БРИКС Дилмы Руссефф.
По мнению, Лулы да Силвы, страны могут использовать для расчетов свои собственные валюты.
После вступления в должность президента Бразилии в январе этого года Лула да Силва предложил подумать над возможностью создания единой валюты МЕРКОСУР для использования при расчетах внутри объединения. Он напомнил, что такие обсуждения ведутся и в БРИКС. Президент Бразилии отметил, что создание таких валют должно помочь снизить зависимость от доллара и облегчить торговлю.
Кроме того, в марте Бразилия и Китай объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования доллара, а также кредитование в национальных валютах, чтобы облегчить и удешевить транзакции и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях.
https://1prime.ru/world/20230413/840364692.html