РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 апр — ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз выступил в защиту создания валюты для расчетов, альтернативной доллару, следует из его заявления. Эксперт оценил эффект от перевода торговли Китая и Бразилии в юани

"Почему такой банк, как БРИКС, не может иметь валюту, которой можно финансировать торговые отношения между Бразилией и Китаем, между Бразилией и другими странами БРИКС? Это непросто, потому что есть люди, имеющие плохую привычку, потому что весь мир зависит от одной валюты", — сказал он, выступая на церемонии вступления в должность нового главы банка развития БРИКС Дилмы Руссефф.

По мнению, Лулы да Силвы, страны могут использовать для расчетов свои собственные валюты.

После вступления в должность президента Бразилии в январе этого года Лула да Силва предложил подумать над возможностью создания единой валюты МЕРКОСУР для использования при расчетах внутри объединения. Он напомнил, что такие обсуждения ведутся и в БРИКС. Президент Бразилии отметил, что создание таких валют должно помочь снизить зависимость от доллара и облегчить торговлю.

Кроме того, в марте Бразилия и Китай объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования доллара, а также кредитование в национальных валютах, чтобы облегчить и удешевить транзакции и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях.