МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Министерство экономического развития закладывает постепенное восстановление несырьевого неэнергетического экспорта по мере переориентации на дружественные рынки, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Минсельхоз предупредил о росте пошлины на экспорт пшеницы

"Чистый экспорт в этом году будет играть отрицательную роль", — сказал Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ.

"Но на ближайшие годы закладываем постепенное восстановление несырьевого неэнергетического экспорта по мере переориентации его на дружеские рынки", — добавил он.