МЭР спрогнозировало восстановление несырьевого неэнергетического экспорта
МЭР рассчитывает на постепенное восстановление несырьевого неэнергетического экспорта
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Министерство экономического развития закладывает постепенное восстановление несырьевого неэнергетического экспорта по мере переориентации на дружественные рынки, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Чистый экспорт в этом году будет играть отрицательную роль", — сказал Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ.
"Но на ближайшие годы закладываем постепенное восстановление несырьевого неэнергетического экспорта по мере переориентации его на дружеские рынки", — добавил он.
https://1prime.ru/world/20230414/840375372.html
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