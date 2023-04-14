МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в марте снизился на 1% по отношению к февралю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Всемирный банк обеспокоился состоянием финансового сектора США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя на 0,4%.

Оценка снижения объема розничных продаж в феврале была пересмотрена до 0,2% с 0,4%.

Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в марте уменьшился на 0,8% к предшествовавшему месяцу. В феврале показатель не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.