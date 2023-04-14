Розничные продажи в США снизились за март на один процент
Минторг США сообщил о снижении объема розничных продаж в марте на один процент
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в марте снизился на 1% по отношению к февралю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя на 0,4%.
Оценка снижения объема розничных продаж в феврале была пересмотрена до 0,2% с 0,4%.
Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в марте уменьшился на 0,8% к предшествовавшему месяцу. В феврале показатель не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.
Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.
https://1prime.ru/world/20230414/840375531.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.