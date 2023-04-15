МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов освобожден от исполнения обязанностей полпреда РФ в совете Евразийского банка развития, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В ЕАБР отметили восстановление экономической активности в Белоруссии

"В связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, освободить министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития до последующего назначения нового полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития", — говорится в документе.