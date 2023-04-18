МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Внутренняя интеграция в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) сделает его мощным полюсом многополярного мира, заявил глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Депутат во вторник выступил на парламентских слушаниях "О приоритетах российского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2023 году".

Слуцкий отметил, что превращение ЕАЭС в мощный полюс многополярного порядка будет зависеть от успеха интеграции внутри объединения на основе научно-производственной кооперации. Такая база, по словам политика, поспособствует формированию технологических производственных цепочек.

"Расширение инвестиционного сотрудничества, переводить рубль в инвестиционную и резервную валюту ЕАЭС, и необходимо, чтобы у евразийской экономической комиссии был свой финансовый источник для реализации научно-технических программ…", — пояснил Слуцкий.

Он добавил, что России следует налаживать связи с государствами Азии и Латинской Америки.