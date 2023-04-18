Раскрыто условие превращения ЕАЭС в мощный полюс многополярного мира
Слуцкий: внутренняя интеграция в ЕАЭС превратит его в мощный полюс многополярного мира
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Внутренняя интеграция в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) сделает его мощным полюсом многополярного мира, заявил глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.
Депутат во вторник выступил на парламентских слушаниях "О приоритетах российского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2023 году".
Слуцкий отметил, что превращение ЕАЭС в мощный полюс многополярного порядка будет зависеть от успеха интеграции внутри объединения на основе научно-производственной кооперации. Такая база, по словам политика, поспособствует формированию технологических производственных цепочек.
"Расширение инвестиционного сотрудничества, переводить рубль в инвестиционную и резервную валюту ЕАЭС, и необходимо, чтобы у евразийской экономической комиссии был свой финансовый источник для реализации научно-технических программ…", — пояснил Слуцкий.
Он добавил, что России следует налаживать связи с государствами Азии и Латинской Америки.
https://1prime.ru/world/20230418/840405080.html
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