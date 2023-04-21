В конгрессе США поставили Байдену ультиматум по Украине
The Hill: 19 республиканцев призвали президента США Байдена прекратить помогать Украине
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Почти два десятка американских конгрессменов обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой прекратить экономическую помощь Украине, пишет The Hill.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что поддержка украинских военных угрожает дальнейшей эскалацией конфликта <…> Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение конфликта", — поясняется в письме 19 политиков.
Чиновники отметили, что политика Байдена, подразумевающая постоянное выделение денег и ввод санкций, лишь затягивает конфликт на Украине и ведет к прямому столкновению с Россией. Поэтому чиновники предложили Белому дому сосредоточиться на экономических ресурсах.
Соединенные Штаты с февраля прошлого года выделили уже 36 миллиардов долларов на поддержку Киева.
https://1prime.ru/world/20230421/840438911.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.