МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Почти два десятка американских конгрессменов обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой прекратить экономическую помощь Украине, пишет The Hill. СМИ сообщили о "переполохе" из-за нежелания Байдена обсуждать госдолг

"Мы глубоко обеспокоены тем, что поддержка украинских военных угрожает дальнейшей эскалацией конфликта <…> Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение конфликта", — поясняется в письме 19 политиков.

Чиновники отметили, что политика Байдена, подразумевающая постоянное выделение денег и ввод санкций, лишь затягивает конфликт на Украине и ведет к прямому столкновению с Россией. Поэтому чиновники предложили Белому дому сосредоточиться на экономических ресурсах.

Соединенные Штаты с февраля прошлого года выделили уже 36 миллиардов долларов на поддержку Киева.