КИШИНЕВ, 21 апр — ПРАЙМ. Комиссия парламента по внешней политике и европейской интеграции Молдавии одобрила начало переговоров по подписанию соглашения с Международным банком реконструкции и развития для получения кредита в 55 миллионов долларов, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа страны. Глава минэнерго Молдавии оценил ситуацию в энергетике страны

"Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предложит Молдавии кредит в размере 55 миллионов долларов для инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили начало переговоров по заключению соглашения", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

После подписания соглашения сельскохозяйственные и перерабатывающие компании получат инвестиционную поддержку для улучшения своих производственных процессов и расширения их возможностей выхода на внешний рынок. Кроме того, будет реабилитирована ирригационная инфраструктура и централизованные ирригационные системы в населенных пунктах Тудора, Тешканы и Этулия. Соглашение также предусматривает укрепление потенциала государственных учреждений, участвующих в процессе европейской интеграции и подготовки к вступлению в Европейский союз, а также потенциала учреждений, предоставляющих основные услуги фермерам.

После переговоров кредитное соглашение будет предложено для ратификации на пленарном заседании парламента.