МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Первая партия заблокированных в Европе российских удобрений была вывезена из Риги в Кению, сообщил латвийский МИД. Минпромторг предложил ввести квоту на экспорт минеральных удобрений

Как уточняется, продукция принадлежит российским компаниям, попавшим под санкции Евросоюза. До отправки удобрения хранились на складах в Латвии.

Согласно информации, вывоз партии объемом около 200 тысяч тонн осуществляет Всемирная продовольственная программа ООН. В скором времени ожидаются еще несколько поставок.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщали о подготовке к поставкам в Кению и Нигерию двух партий удобрений, заблокированных в ЕС. Аналитики оценили вероятность поставок украинского зерна в ЕС через Литву

В июле 2022 года Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку, направленную на вывоз агропродукции из украинских портов в Черном море и снятие ограничений для российского экспорта. Однако в конце ноября стало известно, что более 260 тысяч тонн удобрений, направленных Россией в нуждающиеся страны, оказались заблокированы в европейских портах.

Москва выразила готовность бесплатно поставить эту продукцию в страны Африки, ООН обещала посодействовать решению этого вопроса.