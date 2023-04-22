Первую партию санкционных российских удобрений вывезли из Риги в Кению
МИД Латвии сообщил об отправке в Кению первой партии санкционных российских удобрений
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Первая партия заблокированных в Европе российских удобрений была вывезена из Риги в Кению, сообщил латвийский МИД.
Как уточняется, продукция принадлежит российским компаниям, попавшим под санкции Евросоюза. До отправки удобрения хранились на складах в Латвии.
Согласно информации, вывоз партии объемом около 200 тысяч тонн осуществляет Всемирная продовольственная программа ООН. В скором времени ожидаются еще несколько поставок.
Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщали о подготовке к поставкам в Кению и Нигерию двух партий удобрений, заблокированных в ЕС.
В июле 2022 года Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку, направленную на вывоз агропродукции из украинских портов в Черном море и снятие ограничений для российского экспорта. Однако в конце ноября стало известно, что более 260 тысяч тонн удобрений, направленных Россией в нуждающиеся страны, оказались заблокированы в европейских портах.
Москва выразила готовность бесплатно поставить эту продукцию в страны Африки, ООН обещала посодействовать решению этого вопроса.
https://1prime.ru/world/20230422/840448998.html
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