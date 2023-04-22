МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Группа "Уралхим-Уралкалий" отправила вторую гуманитарную партию удобрений для стран Африки, партия объемом 34 тысячи тонн для Кении была погружена на судно в Риге и уже следует до порта Момбаса, сообщает компания. Россия готовит поставки еще двух партий заблокированных в Европе удобрений

"Группа "Уралхим-Уралкалий" сообщает, что гуманитарная партия удобрений объемом 34 000 тонн для Кении была полностью погружена на судно в Риге и уже находится в пути до порта Момбаса", — говорится в сообщении.

Это уже вторая безвозмездная отправка удобрений компании, находящихся в портах и на складах Европы, для стран Африки, отмечает компания. Предыдущая поставка объемом 20 тысяч тонн была передана Малави в начале марта 2023 года.

"Поставка для Кении, включающая хлористый калий, карбамид и NPKS-удобрения, снова осуществляется в тесном сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки удобрений. Как и в случае с предыдущей совместной поставкой, группа оплачивает морской фрахт и прочие транспортные расходы", — уточнили в компании. Посольство России: США молчат о выгодоприобретателях зерновой сделки

В целом "Уралхим-Уралкалий" намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тысяч тонн минеральных удобрений. "Данная инициатива направлена на борьбу с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом и предотвращение существенных потерь урожая в странах, находящихся в зоне подобных рисков", — добавляется в сообщении.

В конце ноября 2022 года группа "Уралхим-Уралкалий" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец компании Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 тысячах тонн.