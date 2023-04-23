МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Отсутствие диалога в Вашингтоне о повышении потолка государственного долга является риторикой, поскольку власти Соединенных Штатов не допустят дефолта, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Издание Newsmax рассказало, как Россия и ее партнеры "одурачили" США

Ранее СМИ сообщали, что некоторые представители американской администрация опасаются дефолта на фоне отсутствия переговоров между главой государства Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по вопросу повышения полотка госдолга.

"Пока что это все риторика к тому, что дефолта не будет", — заявил Рогулев РИА Новости.

По его мнению, несмотря на все угрозы, стороны не допустят такого развития событий.

Кроме того, растущий госдолг остается под пристальным вниманием Белого дома, как и вопрос о том, что с ним делать, отметил эксперт. Он рассказал, что обычно планка госдолга повышалась незначительно и исчерпывалась за пару лет, а Вашингтон вновь возвращался к этой проблеме. Споры в конгрессе на эту тему происходят регулярно и не в первый раз, подчеркнул Рогулев.

"Хотите называйте это драмой. Хотите комедией… При других администрациях то же самое было", — заявил он.

Эксперт напомнил, что в последний раз об увеличении госдолга – практически вдвое – просила действующая американская администрация в лице Джанет Йеллен. По мнению эксперта, США таким образом хотят избавиться от долга до выборов, которые пройдут в следующем году.