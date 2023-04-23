Эксперт Рогулев назвал отсутствие диалога в Белом доме о потолке госдолга США риторикой
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Отсутствие диалога в Вашингтоне о повышении потолка государственного долга является риторикой, поскольку власти Соединенных Штатов не допустят дефолта, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Ранее СМИ сообщали, что некоторые представители американской администрация опасаются дефолта на фоне отсутствия переговоров между главой государства Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по вопросу повышения полотка госдолга.
"Пока что это все риторика к тому, что дефолта не будет", — заявил Рогулев РИА Новости.
По его мнению, несмотря на все угрозы, стороны не допустят такого развития событий.
Кроме того, растущий госдолг остается под пристальным вниманием Белого дома, как и вопрос о том, что с ним делать, отметил эксперт. Он рассказал, что обычно планка госдолга повышалась незначительно и исчерпывалась за пару лет, а Вашингтон вновь возвращался к этой проблеме. Споры в конгрессе на эту тему происходят регулярно и не в первый раз, подчеркнул Рогулев.
"Хотите называйте это драмой. Хотите комедией… При других администрациях то же самое было", — заявил он.
Эксперт напомнил, что в последний раз об увеличении госдолга – практически вдвое – просила действующая американская администрация в лице Джанет Йеллен. По мнению эксперта, США таким образом хотят избавиться от долга до выборов, которые пройдут в следующем году.
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