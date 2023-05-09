МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден во вторник днем проведет встречу по вопросу повышения потолка госдолга с лидерами конгресса, включая спикера палаты представителей республиканца Кевина Маккарти. Путин назвал низкий госдолг России хорошим показателем

Как сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, встреча состоится около 16 часов по местному времени (23.00 мск). "В этом состоит их конституционная обязанность: конгресс должен предпринять шаги, чтобы избежать дефолта в США без каких-либо условий, как это делалось уже трижды при предыдущей администрации", — подчеркнула она.

По ее словам, во имя этой цели принципиально важно, чтобы представители демократической и республиканской партии США отбросили свои политические разногласия. "Президент не планирует каким-либо образом менять свой курс, конгресс лишь должен выполнить свою работу", — указала Жан-Пьер.

Байден неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты без всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее направила конгрессу письмо, в котором изложила, что власти уже к 1 июня могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, что может привести к дефолту. Согласно ранее опубликованному анализу Совета экономических консультантов при Белом доме, если дефолт окажется долгосрочным, США в третьем квартале 2023 года рискуют потерять ВВП на 6,1%, а также около 8 миллионов рабочих мест.