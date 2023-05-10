МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса на состоявшейся во вторник встрече в Белом доме не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга, сообщил по итогам собрания спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти. Путин назвал низкий госдолг России хорошим показателем

"Участники повторили свои позиции, я не заметил никакого продвижения. Президент сказал, что участники должны вновь собраться вместе. Однако я очень ясно дал понять президенту, что у нас остается всего две недели", — сказал Маккарти журналистам на лужайке Белого дома.

Он проинформировал, что стороны вновь соберутся для проведения переговоров по данному вопросу в предстоящую пятницу.