МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден выступит с заявлением после встречи с лидерами конгресса по угрозе дефолта США, сообщает пресс-пул Белого дома. Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек в вопросе потолка госдолга

"Президент Байден выступит с заявлением из комнаты Рузвельта по итогам встречи с лидерами конгресса о предотвращении первого правительственного дефолта", — говорится в сообщении пула журналистов Белого дома.

Ранее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти сообщил, что Байден и лидеры конгресса на состоявшейся во вторник встрече в Белом доме не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.

Байден неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты без всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее направила конгрессу письмо, в котором изложила, что власти уже к 1 июня могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, что может привести к дефолту. Согласно ранее опубликованному анализу Совета экономических консультантов при Белом доме, если дефолт окажется долгосрочным, США в третьем квартале 2023 года рискуют потерять ВВП на 6,1%, а также около 8 миллионов рабочих мест.