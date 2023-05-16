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В Еврокомиссии объяснили, за счет чего Европе удалось избежать рецессии
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Евросоюз избежал рецессии, говорится в отчете Еврокомиссии. По словам комиссара Евросоюза по экономике Паоло Джентилони, европейская экономика на сегодняшний день находится в... ПРАЙМ, 16.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Евросоюз избежал рецессии, говорится в отчете Еврокомиссии.
По словам комиссара Евросоюза по экономике Паоло Джентилони, европейская экономика на сегодняшний день находится в лучшей форме, чем это прогнозировалось осенью 2022 года.
"Мы избежали рецессии и настроены на умеренный рост в этом и следующем году", — заявил он.
Вместе с тем Джентилони предупредил, что "риски слишком велики" для "ощущения комфорта", и призвал "сохранять бдительность".
Как говорится в отчете Еврокомиссии, рецессии удалось избежать с помощью снижения цен на нефть и газ.