МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Евросоюз избежал рецессии, говорится в отчете Еврокомиссии. Рецессия в экономике: что это такое, причины возникновения и меры защиты

По словам комиссара Евросоюза по экономике Паоло Джентилони, европейская экономика на сегодняшний день находится в лучшей форме, чем это прогнозировалось осенью 2022 года.

"Мы избежали рецессии и настроены на умеренный рост в этом и следующем году", — заявил он.

Вместе с тем Джентилони предупредил, что "риски слишком велики" для "ощущения комфорта", и призвал "сохранять бдительность".

Как говорится в отчете Еврокомиссии, рецессии удалось избежать с помощью снижения цен на нефть и газ.