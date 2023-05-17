МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Китайские производители к концу года займут на российском автомобильном рынке 60%, заявила РИА Новости генеральный директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Татьяна Григорьева. General Motors отозвал в США один миллион машин

"Да, из иностранных компаний в России остались на сегодняшний день только китайцы — это Geely, Haval, JAC, пришедший на смену Renault, и Chery, которая становится у нас, кажется, главным брендом года", — сказала она.

"Хотя до недавнего времени "китайцев" на нашем авторынке было крайне мало, к концу года они, думаю, займут на нем уже 60%", — добавила эксперт, отметив, что сейчас показатель находится на уровне примерно 40%.

Остальное, по ее словам, — это подержанные авто и то, что ввозят сейчас по параллельному импорту. "По некоторым данным, в 2023 году в России будет продано 770 тысяч автомобилей – чуть больше, чем в прошлом. Но, на мой взгляд, цифра это слишком преувеличена", — заключила Григорьева.

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2022 году снизились на 58,8% по сравнению с 2021 годом и составили 687 тысяч единиц, сообщала ранее Ассоциация европейского бизнеса.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 17 мая в 11.00 мск.