МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Экспорт автомобилей из Японии в Россию в апреле 2023 года увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны. Белоруссия нарастила экспорт в Россию в первом квартале

Вместе с этим объем экспорта мотоциклов и автоциклов в отчетный период вырос на 86,4%, цветных металлов – на 350%, изготовленной резины – на 208%. Вырос экспорт по таким позициям, как аудио- и видеоаппаратура (на 51,8%). Экспорт изделий из стали и железа упал по сравнению с апрелем 2022 года на 97,9%, а экспорт бумаги и бумажных изделий упал на 34,6%.

В целом экспорт из Японии в Россию в апреле этого года вырос на 42,5% и составил 33,83 миллиарда иен (246,17 миллиона долларов).