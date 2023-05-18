МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Объем экспорта рыбы и морепродуктов из Приморского края и Сахалинской области в Китай с начала 2023 года составил почти 302 тысячи тонн, что более чем в два раза превышает результат за тот же период 2022 года, сообщили в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Китай расширил список российских поставщиков мяса и субпродуктов

По информации ведомства, всего с начала года сотрудники управления оформили для экспорта из регионов около 7,2 тысячи партий рыбы и морепродуктов общим весом почти 561,3 тысячи тонн. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

"Лидирующие позиции импортера российской рыбопродукции вернулись к КНР. С начала года в Китай оформлено 301,328 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года экспорт рыбопродукции в КНР вырос более чем в два раза (на середину мая 2022 года в Китай было оформлено 132,215 тысячи тонн рыбы и морепродуктов)", — рассказали в управлении.

Еще примерно 243,6 тысячи тонн рыбопродукции экспортировали в Южную Корею, почти 7,1 тысячи тонн — в Японию, около 5,3 тысячи тонн — в Таиланд. Весь список направлений, куда с начала 2023 года поставили рыбу из Приморья и Сахалинской области, включает 15 стран. Популярностью у импортеров пользуются минтай, треска и живой краб, добавили в ведомстве.