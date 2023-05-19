МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Власти Приморья рассчитывают к 2024 году увеличить объем торговли с Китаем на 2,5 миллиарда долларов, до 10 миллиардов долларов, сообщает региональное правительство. Профицит внешней торговли России в январе — апреле сократился

Во Владивостоке зампредседателя правительства Приморья Валерий Прокопчук провел встречу с мэрами городов Муданьцзяна — Чжан Гоцзюнем, Суйфэньхэ — Ван Лэем и Дуннин — Чжоу Чжэньхаем.

"Доля Китая во внешней торговле Приморья в 2022 году составила 57%, товарооборот вырос на 46% и составил 7,5 миллиарда долларов. Мы планируем увеличить объем торговли с Китаем дополнительно на 2,5 миллиарда долларов и довести общий торговый оборот до 10 миллиардов к 2024 году", – приводят власти слова Прокопчука.

Он предложил оптимизировать режим работы пунктов пропуска Пограничный – Суйфэньхэ и Полтавка – Дуннин и сделать его круглосуточным. Прокопчук отметил, что российская сторона согласна на изменение режима работы. Это предложение поддержал также заместитель министра коммерции КНР Лин Цзи на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко в марте в Пекине.

Также Прокопчук предложил в соответствии с межправительственным соглашением возобновить работу пассажирских поездов по маршруту Суйфэньхэ – Гродеково. Проект находится на согласовании в РЖД.