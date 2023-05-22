Аналитик спрогнозировал снижение уровня бедности в Африке в ближайшие годы
Эксперт Свиридов: уровень бедности в Африке к 2030 году может снизиться до 23 процентов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Существующие темпы роста экономики в странах Африки позволяют сделать вывод, что к 2030 году уровень бедности на континенте сократиться до 23%, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.
"По данным Всемирного банка уровень бедности (доход менее 1,9 доллара на человека в день) в Африке снизился с 54% в 1990 году до 40% в 2018-м. В абсолютных цифрах это на сегодня — 426,8 миллиона человек", — напомнил он.
"При сохранении существующих темпов роста экономики в 2030 году уровень бедности на континенте опустится до 23%", — добавил Свиридов.
Эксперт также заметил, что к 2030 году вырастет в Африке и численность среднего класса. По его словам, она достигнет к тому времени 580 миллионов человек.
"Кроме того, еще на 116 миллионов увеличится количество самых богатых", — заключил он.
25 мая во всем мире и на Африканском континенте традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://1prime.ru/world/20230522/840653124.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.