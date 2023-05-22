МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Существующие темпы роста экономики в странах Африки позволяют сделать вывод, что к 2030 году уровень бедности на континенте сократиться до 23%, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. В МИД рассказали о планах по возобновлению авиасообщения со странами Африки

"По данным Всемирного банка уровень бедности (доход менее 1,9 доллара на человека в день) в Африке снизился с 54% в 1990 году до 40% в 2018-м. В абсолютных цифрах это на сегодня — 426,8 миллиона человек", — напомнил он.

"При сохранении существующих темпов роста экономики в 2030 году уровень бедности на континенте опустится до 23%", — добавил Свиридов.

Эксперт также заметил, что к 2030 году вырастет в Африке и численность среднего класса. По его словам, она достигнет к тому времени 580 миллионов человек.

"Кроме того, еще на 116 миллионов увеличится количество самых богатых", — заключил он.

25 мая во всем мире и на Африканском континенте традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.