США продлили разрешение нефтяным компаниям на транзакции с PDVSA
Минфин США продлил разрешение нефтесервисным фирмам на транзакции с венесуэльской PDVSA
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ВАШИНГТОН, 24 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов США в очередной раз продлило разрешение четырем американским нефтесервисным компаниям на присутствие в Венесуэле.
Генеральная лицензия 8L позволяет Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC и Weatherford International сохранять до 19 ноября венесуэльские активы и вступать с этой целью в транзакции с местной государственной компанией PDVSA, но без права операционной деятельности.
Предыдущая лицензия истекала 26 мая.
Ранее лицензия распространялась также на компанию Chevron, но в конце прошлого года власти США разрешили ей добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с PDVSA и поставлять продукцию совместного предприятия на американский рынок.
https://1prime.ru/world/20230524/840667409.html
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