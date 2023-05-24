ВАШИНГТОН, 24 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов США в очередной раз продлило разрешение четырем американским нефтесервисным компаниям на присутствие в Венесуэле. СМИ: в США призвали ввести ограничения против китайской компании CXMT

Генеральная лицензия 8L позволяет Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC и Weatherford International сохранять до 19 ноября венесуэльские активы и вступать с этой целью в транзакции с местной государственной компанией PDVSA, но без права операционной деятельности.

Предыдущая лицензия истекала 26 мая.

Ранее лицензия распространялась также на компанию Chevron, но в конце прошлого года власти США разрешили ей добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с PDVSA и поставлять продукцию совместного предприятия на американский рынок.