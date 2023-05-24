МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ЕАЭС следует развивать технологический суверенитет вне зависимости от динамики развития отношений с Западом. Страны ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Оверчук

"Вне зависимости от дальнейшей динамики наших отношений с так называемыми западными партнерами технологический суверенитет и замещение критического импорта останутся основой для дальнейшего развития нашего союза", — сказал Лукашенко, выступая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

По его словам, для Белоруссии приоритетными являются такие направления, как развитие производства высокоточного оборудования, оснащенного современными электронной, микропроцессорной базой и программным обеспечением, реализация совместных проектов по производству электронной и оптической продукции, повышение внимания к технологиям создания чипов, интегральных схем, беспилотного управления, а также автоматизация и роботизация обрабатывающей промышленности. Лукашенко подчеркнул, что по этим направлениям Минск уже работает с Россией.

"Четвертая промышленная революция дает шанс для эффективной реализации импортозамещающих инициатив в реальном секторе экономики на региональном уровне", — сказал белорусский президент.

"Немало утрачено (компетенций и технологий в отдельных отраслях промышленности – ред.). Как в микроэлектронике. Но мы уже и немало сделали в этом направлении. Третий год, как нас пытаются наклонить … Ничего, практически все летает, что надо, взрывается и так далее. Значит, мы что-то можем делать, и мы это уже делаем", — подчеркнул Лукашенко. Он также указал на важность такого направления работы, как изготовление электромеханических систем, литиевых батарей.

Президент подчеркнул, что развитием высокотехнологичных производств Белоруссии под силу заниматься, потому что "мы стоим на плечах того, что было создано в Советском Союзе". "Беларусь развивалась именно как высокотехнологичная республика. Советский Союз у нас это развивал. Наша заслуга в том, что мы это сохранили, как бы ни было сложно. Да, немножко подотстали", — сказал Лукашенко, выразив при этом уверенность, что совместными усилиями в ЕАЭС можно наверстать упущенное.

"Мы с Россией многое вместе делаем… Я поехал к конструктору, начал говорить: "Президент России нас упрекает, что мы должны делать, а не делаем". Один конструктор говорит: "Вы хотите, чтобы на наших чипах летал самолет и ракеты?". Я говорю: "Да, американцы же нам не будут поставлять". Он говорит: "Хорошо. У нас чипы чуть-чуть побольше. Но впихнем мы этот прибор в крыло самолета. Летают и до сих пор будут летать". Поэтому не надо "умирать", что мы где-то отстали – надо бежать, надо догонять и создавать. Мы с президентом России и наметили такой путь, в частности, на примере микроэлектроники", — добавил Лукашенко. Для того, чтобы решать задачи, "надо доверять друг другу, надо быть вместе", добавил белорусский президент.

Кроме того, Лукашенко заявил, что в рамках ЕАЭС нужно обеспечить реализацию недискриминационных подходов в области ценообразования на услуги естественных монополий.

"Мы должны во что бы то ни стало обеспечить реализацию недискриминационных подходов в области ценообразования на услуги естественных монополий на всем пространстве ЕАЭС", — сказал он.

По словам президента, "развитие и углубление интеграционного взаимодействия в энергетике, укрепление позиций ЕАЭС в контексте глобальной энергетической безопасности остается важнейшим приоритетом".

"Убежден, что эффективная работа экономик наших стран немыслима без равноправного доступа субъектов хозяйствования к энергоресурсам и инфраструктуре для их транспортировки", — подчеркнул он.

Наконец, Лукашенко заявил, что ЕАЭС необходимо сформировать перечень товаров критического импорта в целях продовольственной безопасности.

"Продовольственная безопасность – основа основ… В этой сфере требуют решения следующие задачи: во-первых, определить перечень товаров критического импорта для продовольственного рынка государств-членов союза за счет возможностей собственных производств, их расширения и создания новых", — сказал белорусский лидер.

Во-вторых, по мнению президента Белоруссии, следует обеспечить сближение в ЕАЭС мер государственной поддержки сельского хозяйства и правовых основ ее оказания с учетом национальных интересов. В-третьих – выйти на быстрое проведение цифровизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве.

Лукашенко констатировал, что уровень самообеспеченности пространства ЕАЭС по большинству продуктов сегодня составляет 80-95% по большинству продуктов, 132% — по зерну, 151% — по масличным культурам.

"Излишки с удовольствием покупают на мировых рынках. Спрос на продовольствие колоссальный, и он растет", — отметил белорусский лидер.