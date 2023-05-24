МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Иран готов вести свободную торговлю со странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в ходе форума организации, проходящего в Москве 24-25 мая, глава департамента по международному сотрудничеству и связям с общественностью Таможенного управления Исламской Республики Иран Омид Голзари. Белоруссия намерена отказаться от доллара в торговле со странами ЕАЭС

"В 2018 году Исламская Республика Иран подписала временное соглашение о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом и после четырех лет успешного опыта в сфере внешней торговли с этим союзом готова к ведению свободной торговле с ним", – приводит слова агентство IRNA.

Голзари выразил уверенность в том, что развитие такого сотрудничества в таможенной сфере со странами ШОС и БРИКС будет способствовать развитию торговли и транзита между членами этих организаций. При этом он отметил, что большинство стран-членов ЕАЭС являются членами ШОС или тесно сотрудничают с этой организацией, что можно использовать для региональной и внерегиональной интеграции.

По словам Голзари, тесное сотрудничество стран-членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС "может привести к большим преобразованиям в современной мировой экономике". При этом он подчеркнул эффективность плотного взаимодействия таможенных органов этих организаций для ускорения развития торговых отношений между их членами и роль Ирана как связующего звена между этими странами.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза.

Евразийский экономический форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и государств-наблюдателей, 25 мая в нем примет участие президент России Владимир Путин.

РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.