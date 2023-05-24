МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Странам ЕАЭС необходимо сформировать единую транспортную систему, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Лукашенко заявил о необходимости техсуверенитета для ЕАЭС

"Важнейшим направлением устойчивого экономического развития является формирование глобальной транспортно-логистической системы. Полагаю, что необходимо нам в союзе иметь объединенную транспортную систему под единым управлением, сформированным с учетом суверенного участия государств-членов", — заявил он.

"Такой подход позволит не только устранить препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС, но и совместно со странами ШОС сформировать трансконтинентальный логистический мегапроект, что станет практическим наполнением инициатив "Один пояс, один путь" и транспортных коридоров "восток-запад" и "север-юг", — сказал он, выступая в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.

Евразийскому экономическому союзу необходима межгосударственная программа по импортозамещению, в том числе в сфере электроники, Евразийская экономическая комиссия готова начать работу в этом направлении, заявил в среду председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

"Ключевым фактором развития на перспективу является инвестиционная деятельность. Необходима общесоюзная программа импортозамещения… Просим поручения глав государств по решению этих задач объединёнными усилиями. Комиссия может организовать эту работу",- заявил Мясникович на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, обращаясь к главам стран-участниц ЕАЭС.

Он добавил, что импортозамещение может коснуться высокотехнологичных сфер, в том числе электроники, станкостроения, фармацевтики, создания химических и биологических предприятий.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза.

Евразийский экономический форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и государств-наблюдателей, которое пройдёт в Москве 25 мая.

РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.