АСТАНА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что странам-участницам союза следует максимально реализовать все задачи, поставленные при его создании, особое внимание уделить полноценной реализации первой из четырех свобод – свободе движения товаров. Лукашенко предложил ЕАЭС выработать стратегию экологизации производства

Выступая в четверг в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, казахстанский лидер отметил, что в рамках ЕАЭС реализуются масштабные совместные инфраструктурные проекты, развивается промышленная кооперация, формируется общий рынок услуг, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах.

"Вместе с тем в текущих геоэкономических условиях более полное и эффективное раскрытие потенциала союза, так сказать, "расшивка узких мест" – это наш общий приоритет. Нам предстоит максимально полно реализовать все задачи, поставленные при его создании. Следует честно отметить, что работы впереди много. Прежде всего, речь идет о полноценной реализации первой из четырех свобод – свободе движения товаров", — сказал Токаев.

По его словам, это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Президент Казахстана полагает, что полное достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии.

"Уверен, что на данном этапе развития интеграции в этом вопросе мы должны отходить от тактики принятия "точечных решений", ситуативных договоренностей и ручного управления", — добавил он.

Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2023 году РФ председательствует в органах союза.