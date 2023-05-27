ВАШИНГТОН, 27 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден надеется к концу сегодняшнего дня иметь ясность по соглашению с американским конгрессом о потолке госдолга, передает пресс-пул Белого дома. Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" мировых держав

"Я полон надежд, что к концу сегодняшнего дня мы будем в состоянии достичь соглашения", — цитируют слова президента журналисты пула Белого дома о договорённости с конгрессом по потолку с госдолгом.

Министерство финансов в письме конгрессу в пятницу предупредило, что уже 5 июня США будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Ранее в качестве вероятного срока наступления дефолта указывалось 1 июня.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.