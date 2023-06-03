Байден: коллапса в США из-за потолка госдолга "удалось избежать"
Байден заявил, что коллапса в США из-за ситуации с потолком госдолга "удалось избежать"
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ВАШИНГТОН, 3 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что кризиса и коллапса в экономике США после принятия законопроекта о повышении потолка госдолга в стране "удалось избежать", но ставки были "высоки как никогда".
"Вот почему я выступаю перед вами сегодня вечером – чтобы сообщить о предотвращённом кризисе и о том, что мы делаем ради защиты будущего Америки. Принятие этого бюджетного соглашения имело решающее значение. Ставки были высоки как никогда", — говорится в выдержках из предстоящей в пятницу речи Байдена, которые предоставил журналистам Белый дом.
По словам американского лидера, в результате принятия законопроекта о повышении потолка госдолга ни одна из политических партий США не получила в полной мере того, чего требовала, однако народ страны "получил то, что ему было нужно".
"Мы предотвратили экономический кризис и экономический коллапс", — подчеркнул Байден.
https://1prime.ru/world/20230603/840749435.html
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