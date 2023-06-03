ВАШИНГТОН, 3 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что кризиса и коллапса в экономике США после принятия законопроекта о повышении потолка госдолга в стране "удалось избежать", но ставки были "высоки как никогда". СМИ: Байдена соблазнили мороженым, чтобы отложить дефолт США

"Вот почему я выступаю перед вами сегодня вечером – чтобы сообщить о предотвращённом кризисе и о том, что мы делаем ради защиты будущего Америки. Принятие этого бюджетного соглашения имело решающее значение. Ставки были высоки как никогда", — говорится в выдержках из предстоящей в пятницу речи Байдена, которые предоставил журналистам Белый дом.

По словам американского лидера, в результате принятия законопроекта о повышении потолка госдолга ни одна из политических партий США не получила в полной мере того, чего требовала, однако народ страны "получил то, что ему было нужно".

"Мы предотвратили экономический кризис и экономический коллапс", — подчеркнул Байден.