ВАШИНГТОН, 3 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что в субботу намерен подписать закон о повышении потолка государственного долга, который позволит стране избежать дефолта. Байден: коллапса в США из-за потолка госдолга "удалось избежать"

"Я намереваюсь подписать его завтра", — сказал глава государства в ходе спецобращения к американскому народу, которое в пятницу транслировал Белый дом.

Как отметил американский лидер, двухпартийная сделка по госдолгу позволила США избежать краха репутации как надежного финансового партнера для других стран. Подписание данного документа позволило США "избежать самых катастрофических последствий", добавил Байден.

Первого июня законопроект о повышении потолка госдолга США одобрил Сенат, за день до этого – Палата представителей.