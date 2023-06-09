МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Россия находится в тройке основных инвесторов Киргизии, среди стран Содружества независимых государств – на первом месте, в денежном эквиваленте это около 145 миллионов долларов за 2022 год или около 12% от всех иностранных инвестиций, заявил РИА Новости замглавы Национального агентства по инвестициям при президенте Киргизии Нурадил Баясов. Аналитики раскрыли необходимый нефтяным компаниям России объем инвестиций

"Приток инвестиций из Российской Федерации составил порядка 145 миллионов долларов… Россия, являясь нашим основным торгово-экономическим партнером, в вопросах инвестиций стабильно на протяжении последних трех лет занимает третье место. На первом месте – Турция, на втором – Китайская Народная Республика", — сказал Баясов корреспонденту агентства на полях Евразийского форума в Сочи.

По его словам, сумма российских инвестиций не сильно поменялась в сравнении с 2021 годом, за последние годы динамика инвестиций примерно одинаковая.

"Свыше 12% приходится на Россию в общем притоке иностранных инвестиций, среди стран СНГ Россия находится на первом месте. Турция на сегодняшний день вложила порядка 340 миллионов долларов, это тоже большие суммы, и последние два года мы наблюдаем, что Турция остается чемпионом. Прирост турецких инвестиций составляет свыше 40%, удельный вес более 28% от общего притока. Что касается Китая, то порядка 326% миллионов долларов составил приток инвестиций по итогам 2022 года, но наблюдается небольшое сокращение, в пределах 2,5%, но удельный вес инвестиций из Китая составляет порядка 27%", — добавил Баясов.

Кроме того, отметил он, растет и прирост инвестиций из Казахстана – около 90 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций за прошлый год.

"Ранее мы могли сказать, что Россия входит в топ-10, откуда к нам инвестиции поступают, но сегодня мы отчетливо видим, что через реализацию совместных проектов, в частности это крупнейшие проекты, связанные с горнодобывающей отраслью, это проект компании Альянс Алтын на месторождении Джеруй в Таласской области, где приток инвестиций оценивается свыше 120 миллионов долларов только на одном предприятии. Это за год", — заключил он.

Баясов также рассказал, что основной приток иностранных инвестиций идет в отрасли промышленности.