МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Кабул должен вовлекаться во все проекты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), без его участия невозможно реализовать транспортные и энергетические инициативы в регионе, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Афганистан намерен закупать нефтепродукты у "Татнефти"

"Афганистан все-таки остается наблюдателем (несмотря на факт непризнания властей страны мировым сообществом – ред.), ведь мы принимали государство, а не правительство. Афганистан должен вовлекаться во все общие проекты — это очевидно. Невозможно развивать ни транспортную взаимосвязь, ни крупные энергетические проекты без участия этой страны", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о перспективах участия Кабула в работе ШОС.

По словам Хакимова, в силу того, что афганское правительство не признано мировым сообществом, контактная группа ШОС-Афганистан на данный момент не работает, что существенно усложняет ситуацию вокруг подключения афганской стороны к региональным проектам организации.

Он упомянул такие инициативы, как проведение газопровода ТАПИ из Туркмении в Индию через территорию Афганистана и Пакистана, а также строительство линий электропередач CASA-1000 с участием Киргизии, Таджикистана, Афганистана и Пакистана.