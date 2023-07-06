 

МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром зерновую сделку, подчеркнул ее сугубо коммерческий характер, далекий от гуманитарных целей помощи Африке, сообщили в четверг в МИД России.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин

Замглавы МИД заявил, что зерновая сделка может завершиться 18 июля

"Собеседники провели развернутый обмен мнениями по вопросам обеспечения реализации стамбульских "пакетных" договоренностей от 22 июля 2022 года. С российской стороны были подтверждены принципиальные оценки о сугубо коммерческом характере "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, далеком от заявленных гуманитарных целей помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки", — говорится в сообщении дипведомства.

 