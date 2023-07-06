МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром зерновую сделку, подчеркнул ее сугубо коммерческий характер, далекий от гуманитарных целей помощи Африке, сообщили в четверг в МИД России. Замглавы МИД заявил, что зерновая сделка может завершиться 18 июля

"Собеседники провели развернутый обмен мнениями по вопросам обеспечения реализации стамбульских "пакетных" договоренностей от 22 июля 2022 года. С российской стороны были подтверждены принципиальные оценки о сугубо коммерческом характере "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, далеком от заявленных гуманитарных целей помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки", — говорится в сообщении дипведомства.