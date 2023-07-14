Kyodo: автоконцерн Isuzu ушел из России и передал акции российской "дочки" "Соллерсу"
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Isuzu ушел из России и передал акции российского дочернего предприятия российской компании "Соллерс", сообщило агентство Киодо.
"Четырнадцатого июля стало известно, что Isuzu вышла из бизнеса в России. Акции своего дочернего предприятия она передала крупному российскому автопроизводителю "Соллерс", — пишет агентство.
"Соллерс", как указано, получил завод, на котором работают около 200 человек. Производство было остановлено в марте прошлого года из-за проблем с поставкой деталей на фоне украинского кризиса, теперь же причиной ухода компании из России агентство называет "отсутствие перспектив на его возобновление".
Завод был открыт в 2008 году. В 2021 году он выпустил 3700 автомобилей, что составляет примерно 1% от производства грузовиков компании Isuzu.
В марте стало известно, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, включая Isuzu.
В прошлом ноябре Киодо писало, что Isuzu Motors рассматривает возможности вплоть до ухода из России.
"Соллерс" — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.
https://1prime.ru/world/20230714/841082252.html