ГКНБ: госструктуры Киргизии не причастны к нарушению санкций Запада против России
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Киргизские госструктуры не причастны к нарушению введенных США и странами Запада санкций против России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщила, что Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить якобы экспорт в РФ подсанкционных товаров. О каких конкретно мерах может идти речь, издание не уточняло. Согласно газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек.
"В связи с сообщениями из США о введении экономических мер в отношении Кыргызстана "с целью прекращения поставок подсанкционных товаров в Россию" ГКНБ КР считает необходимым информировать общественность о следующем: утвердительно можно говорить о том, что ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима соблюдения введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России", — заявил представитель пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что госкомитет "допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своей бизнес и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно, и не ведая о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции".
"ГКНБ КР начато соответствующие разбирательство и расследование, направленное на установление и прекращение подобной деятельности, возможно причастных к этому частных компаний и фирм, для принятия соответствующих мер", — добавили в госкомитете.
В сообщении уточняется, что Киргизия и ее государственные структуры "строго придерживаются соответствующих международных норм и правил".
https://1prime.ru/world/20230720/841133306.html