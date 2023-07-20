МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Киргизские госструктуры не причастны к нарушению введенных США и странами Запада санкций против России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. В Кремле ответили на возможные санкции США против Киргизии

Ранее газета Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщила, что Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить якобы экспорт в РФ подсанкционных товаров. О каких конкретно мерах может идти речь, издание не уточняло. Согласно газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек.

"В связи с сообщениями из США о введении экономических мер в отношении Кыргызстана "с целью прекращения поставок подсанкционных товаров в Россию" ГКНБ КР считает необходимым информировать общественность о следующем: утвердительно можно говорить о том, что ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима соблюдения введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России", — заявил представитель пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что госкомитет "допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своей бизнес и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно, и не ведая о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции".

"ГКНБ КР начато соответствующие разбирательство и расследование, направленное на установление и прекращение подобной деятельности, возможно причастных к этому частных компаний и фирм, для принятия соответствующих мер", — добавили в госкомитете.

В сообщении уточняется, что Киргизия и ее государственные структуры "строго придерживаются соответствующих международных норм и правил".