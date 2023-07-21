МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Корпорацию по логистике и приграничному сотрудничеству с Китайской Народной Республикой создают в Приморском крае, в рамках ее работы вероятно появление совместных производств и инфраструктуры для транспортных услуг, заявила председатель правительства региона Вера Щербина. В Приморье создадут торгово-промышленный парк продукции РФ, КНР и КНДР

В марте в интервью ГТРК "Владивосток" Щербина сказала, что власти Приморья работают над программой приграничного сотрудничества с КНР. По ее словам, программа включает вопросы пограничной инфраструктуры. На Восточном экономическом форуме планируется представить наработки президенту России Владимиру Путину, добавила тогда Щербина.

"Мы создаем новую корпорацию развития. Это корпорация именно по приграничному сотрудничеству и по логистике. Будет такая корпорация. Но ее особенность в том, что она создается на паритетных условиях "государство и частный бизнес", — рассказала Щербина в эфире радио "Владивосток FM".

По словам председателя краевого правительства, в рамках работы корпорации с инвесторами вероятно создание совместных производств с китайской стороной.

"И будут уже и создавать приграничную инфраструктуру, и инфраструктуру, которая создает уют, комфорт тем, кто оказывает услуги транспортные и всякие разные. Ну естественно, логистика… логистика — это наше все, и нужно, конечно, протягивать руку и создавать все условия для этой логистики", — добавила Щербина.