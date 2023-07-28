МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Россия частично выполнила контракт на поставку в Нигерию боевых вертолетов Ми-35, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в рамках форума "Россия-Африка". Аналитик оценил значение России для Африки

Текущий портфель заказов стран Африки составляет около 20 %, это более трети общего объема экспортных оружейных заказов РФ.

"Контракт на поставку в Нигерию 12 вертолетов Ми-35 частично исполнен. Партнеры заинтересованы в его завершении, продолжаем работу в данном направлении", — сказал Шугаев, не уточнив точное количество поставленных вертолетов.

Он подчеркнул, что Нигерия занимает особое место на африканском континенте. Она является страной с быстроразвивающейся экономикой и обладает значительными людскими ресурсами.

"Заинтересованность в оснащении вооруженных сил самыми современными образцами продукции военного назначения (как авиационной техникой, так и техникой сухопутных войск) обусловлена имеющейся угрозой террористических группировок, а также участием Нигерии в миротворческих миссиях", — сказал глава ФСВТС.

Также он сообщил, что Нигерия заявляет заинтересованность в приобретении российских истребителей, в том числе пятого поколения Checkmate.

Текущий портфель заказов стран Африки составляет около 20%, это более трети общего объема экспортных оружейных заказов РФ.

"В ходе переговоров с нигерийской стороной, партнеры заявляли о заинтересованности в приобретении современных истребителей. Инозаказчик дает высокую оценку тактико-техническим характеристикам отечественных машин. В прицеле их внимания есть и Checkmate", — сказал Шугаев.

По его словам, говорить о контрактах рано. Вместе с тем партнеры активно присматриваются к российским образцам авиационной техники.

Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха"). Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow. Ключевые особенности машины — малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность". Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — 3 тысячи километров. Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.