МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Япония вводит запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию с 9 августа, сообщил министр экономики Ясутоси Нисимура. Автоэксперты назвали последствие запрета на импорт в Россию авто из Японии

"Меры будут обнародованы 2 августа, вступят в силу 9 августа. В соответствии с этим будет запрещен экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1900 миллилитров, гибридных автомобилей, шин для крупногабаритных автомобилей", — сказал министр на пресс-конференции в Токио.