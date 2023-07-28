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Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра
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Япония вводит запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию с 9 августа, сообщил министр экономики Ясутоси Нисимура. "Меры будут... ПРАЙМ, 28.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Япония вводит запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию с 9 августа, сообщил министр экономики Ясутоси Нисимура.
"Меры будут обнародованы 2 августа, вступят в силу 9 августа. В соответствии с этим будет запрещен экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1900 миллилитров, гибридных автомобилей, шин для крупногабаритных автомобилей", — сказал министр на пресс-конференции в Токио.