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Компания из Ганы объявила о желании закупить 300 пикапов УАЗ
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Компания из Ганы по итогам переговоров с УАЗ на саммите "Россия-Африка" готова закупить 300 пикапов и надеется получить их до конца года, кроме того, стороны договорились о сборке... ПРАЙМ, 29.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Компания из Ганы по итогам переговоров с УАЗ на саммите "Россия-Африка" готова закупить 300 пикапов и надеется получить их до конца года, кроме того, стороны договорились о сборке части компонентов для автомобилей в четырех регионах страны, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.
"Мы готовы к закупке 300 пикапов и надеемся получить их до конца этого года", — сказал Ауку-Боатенг.
"Мы договорились о сборке части компонентов (для автомобилей — ред.) в Гане. Мы обсудили планы, согласно которым, сборка будет осуществляться в четырёх регионах страны", — добавил он.