МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Компания из Ганы по итогам переговоров с УАЗ на саммите "Россия-Африка" готова закупить 300 пикапов и надеется получить их до конца года, кроме того, стороны договорились о сборке части компонентов для автомобилей в четырех регионах страны, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг. Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра

"Мы готовы к закупке 300 пикапов и надеемся получить их до конца этого года", — сказал Ауку-Боатенг.

"Мы договорились о сборке части компонентов (для автомобилей — ред.) в Гане. Мы обсудили планы, согласно которым, сборка будет осуществляться в четырёх регионах страны", — добавил он.