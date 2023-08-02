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Решетников предложил воссоздать департамент по работе со странами Африки
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В Минэкономразвития выступили с предложением воссоздать в структуре министерства департамент по взаимодействую со странами Африки. С такой просьбой глава министерства Максим... ПРАЙМ, 02.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, минэкономразвития рф, россия, африка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В Минэкономразвития выступили с предложением воссоздать в структуре министерства департамент по взаимодействую со странами Африки. С такой просьбой глава министерства Максим Решетников обратился к президенту России Владимиру Путину.
"Работа на африканском направлении потребует дополнительных рук и компетенций в Минэкономразвития, поэтому мы просим поддержать инициативу — воссоздать в структуре министерства департамент по взаимодействию со странами Африки, может быть тоже какой-то дополнительный ресурс на это выделить", — сказал Решетников во время совещания президента с членами кабмина.
Он также предложил перенаправить в Африку сотрудников из посольств России и экономических советников из недружественных стран и попросил поддержки МИД.