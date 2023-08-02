МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В Минэкономразвития выступили с предложением воссоздать в структуре министерства департамент по взаимодействую со странами Африки. С такой просьбой глава министерства Максим Решетников обратился к президенту России Владимиру Путину. Путин высоко оценил подготовку саммита "Россия — Африка"

"Работа на африканском направлении потребует дополнительных рук и компетенций в Минэкономразвития, поэтому мы просим поддержать инициативу — воссоздать в структуре министерства департамент по взаимодействию со странами Африки, может быть тоже какой-то дополнительный ресурс на это выделить", — сказал Решетников во время совещания президента с членами кабмина.

Он также предложил перенаправить в Африку сотрудников из посольств России и экономических советников из недружественных стран и попросил поддержки МИД.