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Американские автолюбители подали в суд на рекламу Tesla
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Группа владельцев электромобилей Tesla обратилась в американский суд, обвинив производителя в недобросовестной рекламе, завышающей расстояние, которое его машины могут проехать на... ПРАЙМ, 04.08.2023
новости, авто, бизнес, экономика, мировая экономика, сша, суд, tesla
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Группа владельцев электромобилей Tesla обратилась в американский суд, обвинив производителя в недобросовестной рекламе, завышающей расстояние, которое его машины могут проехать на одной зарядке, сообщает газета Washington Post.
В жалобе, поданной в Северный округ штата Калифорния с целью получения статуса коллективного иска, содержится требование о возмещении нераскрытого денежного ущерба и судебного постановления, запрещающего Tesla "ложно рекламировать расчетный запас хода своих электромобилей".
"Для многих покупателей эта важная (если не самая важная) характеристика имеет большое значение. Пользуясь этим, компания Tesla, стремясь увеличить количество продаж, рекламировала электромобили как имеющие сильно завышенный запас хода", — говорится в иске автолюбителей.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.