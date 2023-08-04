МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Китайские бренды прочно укрепились на российском автомобильном рынке, но теперь и у них появились конкуренты — и тоже из Китая, отмечают опрошенные РИА Новости автомобильные дилеры. ВТБ ожидает, что китайские бренды займут до 70 процентов кредитов на авто

"В 2023 году российские покупатели отдают предпочтение автомобилям китайских брендов, которые уже сейчас конкурируют между собой. Подобная тенденция связана с тем, что доля дилеров, продающих авто из Китая на отечественном рынке, с начала 2022 увеличилась", — говорит гендиректор "АвтоСпецЦентр Внуково" Сергей Битюгов.

Согласно данным продаж, такие китайские бренды, как Haval, Chery, Exeed, Tank, Geely, Changan, FAW уже длительное время занимают топ продаж у разных дилеров, сместив европейские бренды и уступая только отечественной Lada.

"Кроме того, на автомобильном рынке появляются новые авто Kaiyi, Omoda, Jetour, которые также составят конкуренцию автомобилям других брендов", — отмечает Битюгов.

Например, кроссовер Jetour Dashing по словам Битюгова – это прямой конкурент новым китайским кроссоверам Chery Tiggo 7, Omoda C5, Changan CS85. А из европейских брендов он легко заменит Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan и даже BMW X1 и Х2.

"Jetour Х90 Plus будет отвоёвывать рынок у Geely Atlas, Toyota Highlander, SKODA Kodiak и, возможно, даже у больших кроссоверов Kia и Hyundai", — продолжает Битюгов.

По словам директора по маркетингу АГ "Авилон" Андрея Каменского, китайские электромобили стремительно набирают популярность и широко представлены в наличии. "В наиболее высоком спросе находятся футуристичный HiPhi Z, роскошный люксовый Lotus Eletra S и полноприводный кросс-седан Avatr 11", — рассказал Каменский.

Согласно данным китайской таможни, в июне в Россию было поставлено легковых автомобилей на 1,027 миллиарда долларов против 809,4 миллиона месяцем ранее. Это стало крупнейшей месячной поставкой в РФ авто из Китая в истории, предыдущий рекорд был в апреле текущего года на уровне 976,9 миллиона долларов.