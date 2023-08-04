Автодилеры: на российском авторынке растет конкуренция между китайскими брендами
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Китайские бренды прочно укрепились на российском автомобильном рынке, но теперь и у них появились конкуренты — и тоже из Китая, отмечают опрошенные РИА Новости автомобильные дилеры.
"В 2023 году российские покупатели отдают предпочтение автомобилям китайских брендов, которые уже сейчас конкурируют между собой. Подобная тенденция связана с тем, что доля дилеров, продающих авто из Китая на отечественном рынке, с начала 2022 увеличилась", — говорит гендиректор "АвтоСпецЦентр Внуково" Сергей Битюгов.
Согласно данным продаж, такие китайские бренды, как Haval, Chery, Exeed, Tank, Geely, Changan, FAW уже длительное время занимают топ продаж у разных дилеров, сместив европейские бренды и уступая только отечественной Lada.
"Кроме того, на автомобильном рынке появляются новые авто Kaiyi, Omoda, Jetour, которые также составят конкуренцию автомобилям других брендов", — отмечает Битюгов.
Например, кроссовер Jetour Dashing по словам Битюгова – это прямой конкурент новым китайским кроссоверам Chery Tiggo 7, Omoda C5, Changan CS85. А из европейских брендов он легко заменит Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan и даже BMW X1 и Х2.
"Jetour Х90 Plus будет отвоёвывать рынок у Geely Atlas, Toyota Highlander, SKODA Kodiak и, возможно, даже у больших кроссоверов Kia и Hyundai", — продолжает Битюгов.
По словам директора по маркетингу АГ "Авилон" Андрея Каменского, китайские электромобили стремительно набирают популярность и широко представлены в наличии. "В наиболее высоком спросе находятся футуристичный HiPhi Z, роскошный люксовый Lotus Eletra S и полноприводный кросс-седан Avatr 11", — рассказал Каменский.
Согласно данным китайской таможни, в июне в Россию было поставлено легковых автомобилей на 1,027 миллиарда долларов против 809,4 миллиона месяцем ранее. Это стало крупнейшей месячной поставкой в РФ авто из Китая в истории, предыдущий рекорд был в апреле текущего года на уровне 976,9 миллиона долларов.
https://1prime.ru/world/20230804/841290184.html