МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Для президента Украины Владимира Зеленского реакция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на вызов посла в Киеве стала своего рода "пощечиной", как и решение Варшавы продлить запрет на импорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров, считает автор Politico. Польша стала жертвой собственной пропаганды из-за поддержки Украины

"В последние месяцы отношения с Киевом пострадали из-за решения Варшавы продлить запрет на экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров", — отмечается в статье.

Польша сочла угрозой для собственных аграриев такие поставки продуктов с территории Украины, как и еще четыре восточноевропейские страны.

Если изначально камнем преткновения было только украинское зерно, "оседавшее" на внутреннем рынке Польши, сбивая тем самым цены на местную продукцию, то сейчас спор идет и по вопросу поставок фруктов и ягод. В том числе, рассматривается запрет на импорт малины и смородины.

Издание отмечает, что такими запретами на ввоз в страну продовольствия Варшава пытается получить на намеченных на октябрь выборах голоса польских фермеров. Они, по мнению Politico станут ключевым электоратом на всеобщих выборах.

Другая причина обострения отношений Украины и Польши — вызов посла в украинский МИД после его слов о том, что Киев должен быть более благодарным за поддержку, оказываемую Варшавой. Моравецкий такой дипломатический ход Киева счел недопустимым и вызвал украинского посла в Варшаве.