МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Большая часть американцев выступают против того, чтобы США и дальше накачивали Украину деньгами для продолжения конфликта с Россией, сообщает издание Breitbart со ссылкой на опрос, проведенный по заказу CNN. СМИ: Зеленскому подготовили серьезные последствия в США за морские удары

больше половины — 55 процентов граждан Америки считают, что Белый дом не должен выделять новую помощь Киеву. 51 процент из числа респондентов также заявили, что Штаты достаточно помогли Зеленскому ранее.

Отмечается, что полтора года назад — в феврале 2022-го — выделение дополнительной военной помощи Киеву поддерживали 62 процента американцев.

CNN также отмечает рост числа американцев, которые опасаются, что ситуация вокруг Украины станет бесконечной: это тревожит почти 8 из 10 опрошенных.

Многие читатели Breitbart эти выводы поддержали в комментариях под статьей:

Пользователь oriana_italy прогнозирует, что Зеленский сбежит, "когда бойня в его стране будет близиться к концу".

"Великой Украины" никогда не существовало/ <…> В конце концов от этого лоскутного одеяла под названием Украина останется только Киев". — добавляет он.

"Конечно, американцы до смерти устали платить за Украину. Через Хантера Джо тайно получал деньги за то, чтобы Соединенные Штаты передавали финансовую помощь и наше оружие Украине. Джо и Хантеру заплатили по 5 миллионов долларов. Эти деньги отмываются — и отмываются они через украинскую сторону и в Соединенных Штатах", — добавляет юзер с ником Tom.

По мнению читателя Xymos, политики Вашингтона заботятся о других странах больше, чем о собственных гражданах.

"Большинство американцев выступает против оказания дополнительной помощи Украине. Президент Трамп вообще не допустил бы военного конфликта в этой стране! Факт: Министерству обороны США приходится отправлять своих людей на Украину, чтобы те следили за целевым использованием оружия и боеприпасов, которые мы им даем, и чтобы украинцы не продавали все это на черном рынке", — добавляет Thomas Michaels.

TaTa в свою очередь пишет, что люди постепенно начинают осознавать суть происходящего, так как устали поддерживать бесконечную аферу Байдена.

"Перестаньте закачивать деньги наших налогоплательщиков в эту преступную вонючую яму под названием Украина", — призывает Henery Hawk.